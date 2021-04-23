خاص: التجاري الوطني يفصح بأن القيمة التي صرفها بكافة فروعه 350 مليون … ورفعه سقف السحب..وأخبار هامة جداً

أكد المصرف التجاري الوطني حصريا لصدى الاقتصادية على استمرار توزيع السيولة النقدية على زبائن المصرف من بداية شهر ابريل،حيث بلغت القيمة التي صرفها لزبائن المصرف بكافة فروعه بما يتجاوز 350 مليون دينار ليبي.

كما أفاد بوصول السيولة النقدية للجنوب بقيمة 135 مليون دينار

والمنطقة الشرقية بقيمة 170 مليون دينار ليبي وكذلك فروع الجبل الغربي ودرج وغدامس وترهونة وبني وليد.

كما أكد المصرف التجاري على رفع سقف السحب إلى 5000 دينار من بداية من يوم الاحد القادم وكذلك استمرار عمليات شحن بطاقات الاغراض الشخصية بفروع المصرف ويطمئن المصرف زبائنه بتوفر السيولة بشكل مستمر وبكل يسر .

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