مصلحة المطارات تتابع تنفيذ بعض المشاريع بمطار معيتيقة الدولي

طرابلس 23 أبريل 2021 (وال)- قام مدير إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات حافظ الدرهوبي،الخميس، بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي لمتابعة سير أعمال بعض المشاريع الجاري تنفيذها والمتعاقد عليها من طرف مصلحة المطارات.

وناقش “الدرهوبي” خلال الزيارة التي جرت بحضور مدير مكتب صيانة المهابط والمنشات ومهندسي الإشراف على المشاريع بالمطار ومندوبي الشركات المنفذة، المعوقات التي تواجه سير العمل بالمشاريع وسبل تذليلها، مع إلزام الشركات المتعاقد معها بضرورة تنفيذ الأعمال وفق البرنامج الزمني المعد وخطة التنفيذ المعتمدة.

كما قام الفريق خلال الزيارة بمعاينة مشروع صيانة ممر التوصيل (برافو) للتأكد من إتباع المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة أثناء رصف المرحلة الأولى من الممر. (وال- طرابلس)

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