المنقوش تلتقي في روما وزيري الخارجية والدفاع لدولة إيطاليا

التقت اليوم الخميس 22 أبريل 2021 بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإيطالية روما وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الايطالي “لويجي دي مايو”.

وتباحث الجانبان تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الايطالية الموقعة سنة 2008؛ خاصةً اللجنة المشتركة و عودة الشركات الايطالية لتنفيذ المشاريع المتوقفة كطريق امساعد – راس جدير ومشروع مطار طرابلس العالمي، بالإضافة لفتح المجال الجوي بين البلدين، وأيضاً ملف الهجرة غير الشرعية.

كما التقت المنقوش مع وزير الدفاع الايطالي “لورينزو جويرين، حيث تم فتح ملفات التعاون المشترك المتمثلة بالمستشفى العسكري الميداني في مدينة مصراتة وإمكانية ايفاد الطلبة الليبيين الدارسين بالكليات العسكرية إلى الأكاديميات العسكرية بإيطاليا.

وكذلك الحديث عن الدعم في مجال إزالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية، كما نوقِش خلال الاجتماع سُبل تأمين الحدود البرية ودعم وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية.

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