أقوى اقتصادات أفريقيا .. ليبيا في مرتبةٍ قويةٍ

تُعتبر أفريقيا كنزًا غير مُستكشف بالنسبة للمستثمرين، ولسنوات عديدة وحتى الآن؛ يتعامل معها أصحاب رؤوس الأموال على أنها قارة ضعيفة لا يمكن الاستثمار فيها.

لكن مع انقلاب العالم رأسًا على عقب بسبب الوباء؛ يبحث الناس عن أماكن جديدة للاستثمار، وفي هذا التقرير، كشفت مجلة “ceoworld” الأمريكية عن أقوى الاقتصادات في أفريقيا.

تتصدر نيجيريا قائمة أقوى الاقتصادات في القارة السوداء، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 496 مليار دولار، ونصيب الفرد الواحد يبلغ 2,350 دولار تقريبًا، وبلغ تعدادها السكاني أكثر من 211 مليون نسمة في 2019.

وفي المركز الثاني؛ تأتي جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي 386 مليار دولار، ونصيب الفرد 6,440 دولار، والتعداد السكاني أكثر من 60 مليون نسمة.

أما جمهورية مصر العربية فقد حصلت على ثالث أقوى اقتصاد في أفريقيا بناتج محلي إجمالي يبلغ 331 مليار دولار، ونصيب الفرد يصل إلى 3,180 دولار تقريبًا، وتعدادها السكاني في 2019 كان أكثر من 104 ملايين نسمة.

وفي المركز الرابع؛ جاء المغرب الشقيق، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 193 مليار دولار، ونصيب الفرد يصل إلى 4,330 دولار سنويًا.

أما ليبيا فقد حصلت على المركز الـ 12 على مستوى القارة، وثالث أقوى اقتصاد عربي أفريقي، ويصل الناتج المحلي إلى أكثر من 50 مليار دولار، ونصيب الفرد يصل إلى 7,245 دولار.

ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا من الأعلى في القارة الأفريقية؛ إذ تسبقها “بوتسوانا، الغابون، موريشوس، غينيا الإستوائية وسيشل” فقط، أي أنها أفضل دولة عربية أفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي خلف ليبيا، عربيًا، في قائمة أقوى الاقتصادات؛ تونس التي حلّت في المركز الـ 15، ثم موريتانيا، وجنوب السودان، جيبوتي وجزر القمر، وأخيرًا السودان.

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