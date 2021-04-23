مصر تحصل على تمويل “أوروبي- أفريقي” لتعزيز مشاريع البنية التحتية

حصلت مصر على تمويل، قدره 114 مليون دولار، في إطار تعزيز مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة؛ لتستعدّ بذلك، لتدشين مدن خضراء، إلى جانب إقامة مشروع للطاقة في جنوب البلاد.

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي؛ فإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية قدّما التمويل، في إطار تحسين الأسواق الناشئة، ومواجهة فيروس “كورونا”، وخلق فرص استثمارية أفضل وأكثر تنوّعًا.

ومن بين المؤسسات التي حصلت على تمويلات سابقة من المبادرة الأوروبية “بنوك الأهلي المصري و التجاري الدولي وبنك مصر و وبنك القاهرة والبنك الأهلي” بإجمالي قيمة قدرها 500 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع الجارية في المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في مصر، نحو 4,4 مليار دولار، لإنشاء 106 مشاريع.

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