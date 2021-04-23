ميناء طبرق يستعدّ لتصدير 5 آلاف طنّ الخردة

يستعد ميناء طبرق لتصدير أكثر من خمسة آلاف طنّ من الخردة، وفقًا لما نشرته إدارة الشركة الليبية للموانئ.

وبحسب المعلومات الحديثة؛ فإن الفرق الفنية مازالت تشحن الباخرة “صافي” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت” بكمية تقدر بـ 2500 طنّ، فيما لا زالت السفينة “برنسس ام” راسية على الرصيف التجاري رقم 7؛ تمهيدًا لشحن حمولتها من الخردة المقدرة بثلاثة آلاف طن.

و لم تذكر إدارة شركة الموانئ وجهة الشحنة المصدرة، وما إذا كانت تتبع القطاع العام والخاص، وبحسب البيانات المنشورة سابقًا؛ فإن مرفأ طبرق يعدّ الأكثر نشاطًا في صادرات الخردة.

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