اقتصاد

ميناء طبرق يستعدّ لتصدير 5 آلاف طنّ الخردة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد ميناء طبرق لتصدير أكثر من خمسة آلاف طنّ من الخردة، وفقًا لما نشرته إدارة الشركة الليبية للموانئ.

وبحسب المعلومات الحديثة؛ فإن الفرق الفنية مازالت تشحن الباخرة “صافي” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت” بكمية تقدر بـ 2500 طنّ، فيما لا زالت السفينة “برنسس ام” راسية على الرصيف التجاري رقم 7؛ تمهيدًا لشحن حمولتها من الخردة المقدرة بثلاثة آلاف طن.

و لم تذكر إدارة شركة الموانئ وجهة الشحنة المصدرة، وما إذا كانت تتبع القطاع العام والخاص، وبحسب البيانات المنشورة سابقًا؛ فإن مرفأ طبرق يعدّ الأكثر نشاطًا في صادرات الخردة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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