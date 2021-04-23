تحرك أمريكي مرتقب يُفقِد الليرة التركية 2% من قيمتها

خسرت الليرة التركية نحو 2% من قيمتها متراجعة عند ثماني ليرات وستة وثلاثين قرشًا أمام الدولار، بعد أن عبّرت إدارة الرئيس الأمريكي، عن قرب إصدارها بعض القرارات السياسية حول تركيا، خلال الساعات المقبلة.

وبدأ تراجع الليرة التركية منذ الأربعاء الماضي، عقب تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي قال إن المصرف المركزي قد يسحب مُجدّدًا احتياطاته من العملات الأجنبية في حال دعت الضرورة ومقتضيات المرحلة.

ووفقًا لبيانات تركية رسمية؛ فإن احتياطي النقد الأجنبي الحالي تبلغ قيمته 90 مليار دولار، فيما أنفقت أنقرة 165 مليار دولار عامي 2019- 2020؛ للحفاظ على قيمة الليرة التركية طيلة الـ 24 شهرًا الماضية، ومواجهة فيروس “كورونا”، وتعزيز الاقتصاد.

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