الخطوط الافريقية توقع اتفاقية مع شركة التونسية للخدمات الأرضية لإستئناف التشغيل إلى المطارات التونسية

وقعت الخطوط الجوية الأفريقية اتفاقية مع الشركة التونسية للخدمات الأرضية اليوم الجمعة، بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة الخطوط الجوية الافريقية “مصطفى معتوق” والمدير العام ” خليل المجعي ” ومن الجانب التونسي المدير عام لشركة للخدمات الأرضية “الياس كرفاخي” والمدير المالي ” عبد اللطيف ابولعابه”.

وكذلك تأتي هذه الاتفاقية لإعادة استئناف التشغيل إلى المطارات التونسية بعد عيد الفطر مباشرا، كما اشاد الطرفان بالعلاقات الوطيدة التي تربط الشركتين لسنوات طويلة.

والجدير بالذكر إن الرحلات قد توقفت منذ ابريل 2020 بعد تفشي جائحة كورونا.

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