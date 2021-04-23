شكشك يوضح سبب عدم تمكن شركة الكهرباء نقل 600 ميجاوات من محطة السرير..ويكشف آثاره

قال رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: لم يستطع كبار مسؤولي الدولة إقناع القوات الموجودة بالقرب من سرت بإجراء صيانات بسيطة على (خطوط النقل) لتتمكن شركة الكهرباء من نقل 600 ميجاوات من محطة السرير .

وتابع بالقول: هذه الطاقة ستخسرها الشبكة ولن تستطيع نقلها لأي منطقة، و دخولها على الشبكة سيحدث فارق كبير على الأزمة في الفترة الصيفية القادمة.

وأفاد شكشك: في المقابل لو فكرنا في إنشاء محطة لإنتاج نفس الطاقة سنحتاج إلى عامين للتنفيذ وما لا يقل عن 2.700 مليار دينار ليبي.

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