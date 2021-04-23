خاص: الدبيبة يعفي جميع الوكلاء بالوزارات المكلفين من الحكومات السابقة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرار تحصلت صدى حصريا عليه بإعفاء جميع الوكلاء بالوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق وأي حكومة أخرى سابقة من مهامهم .

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