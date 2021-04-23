اقتصاد

خاص: الدبيبة يعفي جميع الوكلاء بالوزارات المكلفين من الحكومات السابقة

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرار تحصلت صدى حصريا عليه بإعفاء جميع الوكلاء بالوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق وأي حكومة أخرى سابقة من مهامهم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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