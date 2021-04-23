وزير الإسكان والتعمير يجري جولة تفقدية بالمناطق المتضررة بمدينة بنغازي

قام وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي بجولة تفقدية للمناطق المتضررة والمدمرة في مدينة بنغازي نتيجة الحرب، رفقه وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام ورئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج اقعيم .

كما تم خلالها الوقوف على منطقة الصابري ووسط البلاد وسيدي خريبيش والقوارشة وكافة المناطق المتضررة بالمدينة.

وتم أيضاً التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة مشاكل هذه المناطق تدريجياً ووفقا للأولويات التي تضعها الجهات ذات العلاقة المباشرة بإعادة الإعمار سواء في البنى التحتية أو الشبكة الكهربائية وغيرها من الأولويات التي ستساهم في إعادة الحياة لهذه المناطق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية