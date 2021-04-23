وزير الإسكان والتعمير…الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إعمار كافة المناطق المتضررة

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني اليوم الجمعة مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام و عدد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية.

تم خلال الاجتماع مناقشة ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الإحتياجات العاجلة لهم والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب على الإرهاب.

حيث أكد القطراني بأنه سيتم دراسة هذه الإحتياجات مع الجهات المعنية واعتبارها على رأس أولوياتها سعياً من الحكومة لإعادة الحياة بالمناطق المتضررة والمدمرة تدريجياً وفق خطة موحدة بمشاركة كافة القطاعات.

بدورة أفاد وزير الاسكان والتعمير أن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إعمار كافة المناطق المتضررة وتقف على مسافة واحدة من الجميع .

وأوضح أبو خزام أن الوزارة بصدد افتتاح مجموعة من المكاتب للإطلاع على المشاكل والاستجابة لما يعانوه المهجرين والنازحين.

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