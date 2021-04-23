مصرف الأمان يشرع في تصنيع آلات “كيوسك” جديدة

قال مصرف الأمان أنه سيشرع في تصنيع آلات “كيوسك” جديدة بدعم من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال و سيتم توزيع هذه الآلات على جميع فروعه بجميع المناطق في خلال مدة لا تتجاوز الثمانية أسابيع.

وقال أيضا أنه يمكن للعملاء استخدام آلات الكيوسك للحصول على خدمة كشف حساب مطبوع على ورقة A4 وإيداع صك مقاصة، وأيضاً التعرف على الرصيد، وكروت الدفع المسبق(مدار – ليبيانا).

ومن ضمن الخدمات تحويلات داخليه و محلية RTGS وتحويل ويسترين يونيون وتحويل دولي، اصدار بطاقات مسبقة الدفع للتسوق عبر الانترنت وأيضاً آلة قبض عملة نقدية لسداد الفواتير وإرجاع المبلغ المتبقي للزبون.

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