صندوق النقد الدولي: نهوض الاقتصاد الليبي مرتبط بالملف الأمني

تقرير 218

بعد أيام قليلة من صدور صندوق النقد الدولي حول اقتصاد ليبيا، عاد البنك الدولي وأصدر تقرير حديث أوضح خلاله بأن نهوض الاقتصاد في ليبيا مرتبط بشكل مباشر بالملف الأمني

وأوضح البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي يعاني بسبب عدم تنوع مصادر الدخل إذ يعتمد على 90٪من الإيرادات على قطاع النفط والغاز الذي يشكل أيضا نحو 60% من إجمالي الناتج العام وفقا للتقرير

التقرير أشار إلى أن أهداف البنك الدولي في ليبيا تتمثل في ملفين أساسيات وهما تحسين مستوى الحياة وتطويرها عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية والتحليلية للمؤسسات المحلية و الإسراع في انتعاش الاقتصاد الليبي

وفي تقرير سابق لصندوق النقد الدولي رجّح أن يتعافى الاقتصاد الليبي بقوة 130% هذا العام بالمقارنة على أساس سنوي، لما شهده الاقتصاد العام الماضي من انكماش بسبب جائحة كورونا وغيرها من الظروف التي مرت بها ليبيا.

وأشارت ترجيحات الصندوق إلى أن مستويات التضخم العام هذه السنة ستكون عند 18%، وأن تبلغ 4% خلال عام 2026 فيما سجل عام 2020 نحو 22%.

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