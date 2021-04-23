الإتحاد العام لعمال النفط يصدر بياناً حول وضع الخليج العربي والشركات بعدم تسييل الترتيبات المالية 2020

أصدر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بياناً استنكر خلاله رفض المصرف المركزي تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، تاركاً قطاع النفط بدون ميزانية تذكر لقرابة 8 أشهر متناسياً أن قطاع النفط هو الممول الرئيسي وشبه الوحيد لخزينة الدولة؛ ويحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة جراء هذا الفعل الغير مسؤول وفقا للبيان.

وحذر الإتحاد العام لعمال النفط والغاز الجميع من أن الظروف التي تعاني منها شركة الخليج العربي للنفط هي ظروف حقيقية ومتوفرة في جميع المواقع النفطية وقد تجبر عدة شركات على إتخاذ نفس الخطوة ودخول البلاد في حالة إغلاق كامل وتقويض انتاج البلد للحد الأدنى مما قد يؤثر سلباً على الدخل العام للبلد.

قال الاتحاد: ندعو الجميع لإتخاذ موقف جاد حيال التصرفات الغير مسؤولة للمصرف المركزي وتفرده بالقرار وممارسته مهام الوصايا على كل مرافق الدولة وتفننه في إذلال وتجويع الشعب الليبي.

وأكد الاتحاد العام أنه على تواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط وكل شركات القطاع، ويؤكد تضامنه الكامل معهم ودعوته إلى إيجاد حلول جذرية لتمويل قطاع النفط من أجل المحافظة على استقلال المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها طرف غير سياسي ومستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.

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