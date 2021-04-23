وزير الإسكان والتعمير يزور جهاز تنمية وتطوير المدن ببلدية بنغازي

بنغازي 23 أبريل 2021 (وال)- قام معالي وزير الإسكان والتعمير المهندس أبو بكر محمد الغاوي اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لجهاز تنمية وتطوير المدن بمدينة بنغازي.

حيث اجتمع معالي الوزير خلال هذه الزيارة مع مدير عام الجهاز السيد ناجي عقيلة، والسادة مديري الإدارات والمكاتب، ومجموعة من المستشارين والمهندسين بالجهاز، ودار حول مناقشة وضع الجهاز والمشاريع القائمة، والمشاكل التي تُواجه عمل الجهاز، فيما تم التطرق إلى المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير عمل الجهاز. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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