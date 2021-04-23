توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية الأفريقية والشركة التونسية للخدمات الأرضية

تونس 23 أبريل 2021 (وال)- وقّع بالعاصمة التونسية اتفاق بين الخطوط الجوية الأفريقية والشركة التونسية للخدمات الأرضية، والذي يُهيئ لاستئناف التشغيل إلى المطارات التونسية بعد عيد الفطر مباشرة.

وحضر من الجانب التونسي المدير العام للشركة التونسية السيد الياس كرفاخي، والمدير المالي السيد عبد اللطيف أبو لعابه، ومن جانب الخطوط الجوية الأفريقية رئيس مجلس الإدارة السيد مصطفى معتوق، والمدير العام الدكتور خليل المجعي.

والجدير بالذكر، إن الرحلات الجوية كانت قد توقفت منذ أبريل عام 2020، بعد تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم. (وال- تونس) س خ/ ر ت

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