مسؤول بشركة الخليج : تم تخفيض الإنتاج إلى 60 الف برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في شركة الخليج العربي للنفط إنه تم تخفيض الإنتاج إلى 60 ألف برميل، بعد أن كان الإنتاج 315 ألف برميل قبل إعلان القوة القاهرة على ميناء الحريقة.

المسؤول قال – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن تخفيض الإنتاج جاء بسبب عدم استلام الشركة لأي ميزانية منذ سبتمبر 2020، مما دفعنا لإيقاف الإنتاج .

وأوضح أن الإنتاج الحالي للشركة لايتعدى 60 ألف برميل للحفاظ على الأنابيب ومعدات الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة مستمرة في خفض الإنتاج حتى يتم صرف الميزانية المستحقة.

وبين المسؤول “لدينا أكثر من 7000 مستخدم في كل المواقع التابعة للشركة، ويتبعهم أسرهم التي يتعدى عددهم إلى حوالي 45 ألف فرد ونحن مسؤولين على المستخدمين وأسرهم” .

وأضاف أنه بدون ميزانية لانستطيع العمل لدينا رواتب ومشاريع وقطع غيار ودورات تدريبية وغيرها .

وقال إن إيراد شركة الخليج يصل إلى 70 مليون دينار يوميًا، ومصرف ليبيا المركزي لم يصرف حتى دينار واحد لمؤسسة النفط من سبتمبر من العام الماضي.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق قام بتصدير أكثر من 18 مليون برميل من النفط الخام من يناير الماضي حتى السابع عشر من أبريل مايعادل 20 ناقلة حتى إعلان حالة القوة القاهرة.