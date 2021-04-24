المؤسسة الوطنية للنفط ترحب ببيان الأمم المتحدة حول مسألة إعلان القوة القاهرة في ميناء الحريقة النفطي

طرابلس 23 أبريل 2021 (وال)- رحّبت المؤسسة الوطنية بما صدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول مسألة إعلان القوة القاهرة في ميناء الحريقة النفطي.

وأكدت المؤسسة في بيانها على حيادها واستقلالها التام عن كل النزاعات، والتزامها بالاستمرار في القيام بدورها بحيث تظل الموارد النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة إبعاد هذا القطاع عن الخلافات السياسية.

ودعت المؤسسة إلى إبعاد هذا القطاع الحيوي عن الخلافات السياسية مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تسييل موازنات القطاع بما يتوافق مع القانون والجدول الزمني الرسمي بدلاً من أي ترتيب آخر غير نظامي أو غير قانوني.

وأوضحت المؤسسة أنها بذلت قصارى جهدها للمساهمة في الحفاظ على سلامة معداتها ومرافقها وأصولها باعتبارها المصدر الوحيد للدخل للبلد، ودعت إلى تزويدها بالموارد الكافية من أجل الاستمرار في العمل كركيزة حيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. (وال- طرابلس)

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