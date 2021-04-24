وزارة الصحة تعلن عن تقصير كبير بمستشفى طرابلس الجامعي..والزناتي يتعهد بتوفير الأدوية لمرضى الأورام

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مركز طرابلس الطبي سابقا الجامعي حاليا بعد ورود عدد من الشكاوي بخصوصه.

كما تم خلال الزيارة ملاحظة تواجد الأطباء المتدربون يحملون قسم الإسعاف و الطوارئ على عاتقهم وبعض الاطباء المناوبين، كما تحدث مع موظفي الإستقبال وسط تغيب واضح للمناوب الإداري ومسؤولي القسم والمسؤولين على المستشفى ، مع انعدام النظافة بمصرف الدم ووجود قاذورات وأثاث متهالك ومعدات متوقفة عن العمل.

كما لوحظ خلال الزيارة افتقار قسم الأطفال إلى معدات الحماية الشخصية من قفازات الكشف وثوب الكشف،والأدوية الخاصة بحالات اسعاف الاطفال، مع شُح في العناصر الطبية المساعدة، حيث لوحظ وجود ممرضة واحدة فقط داخل القسم، مع تردي وتهالك بعض الأقسام بالمبنى ، وأن وحدة التصوير المقطعي تحت الصيانة ويشتغل ويقدم الخدمات للمرضى

وقالت الوزارة: تضمنت الجولة قسم الأورام حيث انين المرضى الذي انهكهم المرض ولم ترحمهم أسعار الأدوية التي تُشترى على نفقتهم الخاصة نتيجة عدم توفر العلاج بالمستشفى ووعد الوزير المرضى بتوفير أدويتهم خلال الفترة القريبة القادمة حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفيرها .

ولاحظ الوزير خلال زيارته داخل المغسلة بالمستشفى تهالك في المغاسل وانتشار الصدى، وكذلك تجفيف المفارش وأغطية الاسرة والملاحف على الكراسي والطاولات.

كما توجه “الزناتي” بعد ذلك إلى مستشفى القلب تاجوراء حيث قام بتفقد مبنى العيادات الخارجية ولوحظ النقص الشديد في عدد الأسرة نظراً لعدم توافر العناصر الطبية المساعدة ، مع توضيحه بأن الزيارة أوضحت حجم المشاكل التي يعاني منها المستشفى، ومؤكداًعلى أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة اتجاه المقصرين.

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