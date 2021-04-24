الرقابة على الأغذية والأدوية تعلن نتائج زيارتها لتفقد عمليات توزيع ونقل لقاح كورونا

قامت اللجنة العليا لمتابعة حملة لقاح كورونا التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بزيارة تفقدية لمتابعة عمليات التوزيع والنقل والتخزين داخل مخازن الحلقات الباردة بمخازن الامداد الطبي.

وبحسب المركز فقد سجلت اللجنة أن عدد 4 مخازن مجهزة للتجميد وكانت الدرجة المسجلة 17-18 درجة مئوية تحت الصفر.

وكذلك عدد 4 مخازن مجهزة للتبريد من 2 إلى 8 درجة مئوية كما وجد كميات من اللقاح داخل ثلاجات التجميد درجة الحرارة المسجلة 18 درجة مئوية تحت الصفر نوع اللقاح Sputnik مخزن في ظروف ملائمة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى سيارات النقل الخاصة بنقل جرعات اللقاح من مخازن الامداد إلى مراكز تلقي اللقاح، حيث كانت درجة الحرارة المسجلة 18 درجة مئوية تحت الصفر ملائمة ومطابقة للمواصفات.

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