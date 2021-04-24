“اتحاد عمال النفط” يستنكر تأخير ميزانيات القطاع من قبل المركزي

أصدر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بيانًا بشأن تطور الأحداث بقطاع النفط، إذ استنكر الاتحاد عدم صرف الميزانيات المخصصة لقطاع النفط من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وأشار الاتحاد، في بيانه، إلى الظروف التي تعاني منها شركة الخليج العربي للنفط، التي أجبرتها على إيقاف نشاطها، مؤكدًا أن هذه الظروف حقيقيةٌ ومتوفرةٌ في جميع المواقع النفطية، وقد تجبر شركات أخرى عدة على اتخاذ الخطوة نفسها، مُحذرًا من دخول البلاد في حالة إغلاق كامل نفطي كامل؛ ممّا يقوض إنتاج النفط.

وفي ختام بيانه؛ دعا الاتحاد الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف جاد حيال التصرفات التي وصفها بـ”غير المسؤولة” للمصرف المركزي والإسراع في اتخاذ الحلول العاجلة.

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