اقتصاد

مصر تُسابق الزمن للمساهمة في ملف إعادة إعمار ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة، إبراهيم العربي، استعداد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا، خلال الفترة المقبلة، بين شهريْ يونيو ويوليو؛ وذلك لبحث الاشتراك في ملف إعادة الإعمار، وزيادة حركة التبادل التجاري مع ليبيا.

كما أشاد “العربي”، في تصريحاته الصحفية، بتوقيع اتفاقيات عدة بين حكومتيْ مصر وليبيا؛ لتعزيز التعاون الثنائي بين البلديْن في مجالات مختلفة منها الصناعة والكهرباء والمواصلات والنقل وغيرها، مؤكدًا أن واحدة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تتعلق بتنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا؛ للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية.

وفي وقت سابق، وقّعت الشركة القابضة للاتصالات، مع مصر عددًا من اتفاقية التعاون المشترك في مجال الاتصالات والتكنلوجيا والتدريب التقني، إذ جرت مراسم التوقيع برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عمرو طلعت، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.
وتضمنت مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات؛ تحسين وتطوير الكابل الحدودي الدولي بين البلدين، بما ينعكس إيجابيًا على أداء خدمات الاتصالات الدولية والاستفادة من البنية التحتية الممتدة حول العالم للكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات ونقل الحركة الدولية إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك