دعوة لمشاركة المؤسسات التونسية في مشاريع إعادة إعمار ليبيا

دعا رئيس المكتب الجهوي للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، فوزي المهدواني، مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في تونس؛ إلى الإسراع بتقديم ترشيحاتهم للمشاركة في مشاريع الإعمار بطرابلس والعديد من المدن الليبية الأخرى.

جاء ذلك على خلفية تقرير للبنك الدولي كشف فيه عن خسارة تونس نحو 800 مليون دولار سنويًا، بين استثمارات وصادرات كتأثير مباشر للأزمة الليبية.

وشملت هذه الخسائر رقم معاملات المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا والمصدرة والمؤسسات غير المرتبطة اقتصاديا بصفة مباشرة مع ليبيا.

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