اقتصاد

دعوة لمشاركة المؤسسات التونسية في مشاريع إعادة إعمار ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس المكتب الجهوي للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، فوزي المهدواني، مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في تونس؛ إلى الإسراع بتقديم ترشيحاتهم للمشاركة في مشاريع الإعمار بطرابلس والعديد من المدن الليبية الأخرى.

جاء ذلك على خلفية تقرير للبنك الدولي كشف فيه عن خسارة تونس نحو 800 مليون دولار سنويًا، بين استثمارات وصادرات كتأثير مباشر للأزمة الليبية.

وشملت هذه الخسائر رقم معاملات المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا والمصدرة والمؤسسات غير المرتبطة اقتصاديا بصفة مباشرة مع ليبيا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك