مصر ترفع سعر البنزين بمقدار 0,25 قرشًا

رفعت مصر أسعار البنزين بمقدار ربع جنيه؛ لشتى فئات الأوكتان، وذلك وفقًا لوزارة البترول المصرية.

وبحسب بيان الوزارة؛ فقد رفعت مصر سعر البنزين 95 أوكتان، إلى ثمانية جنيهات وخمسة وسبعين قرشًا للتر ، والبنزين 92 إلى سبعة جنيهات وخمسين قرشًا والبنزين 80 إلى ستة جنيهات وخمسين قرشًا.

وأضافت الوزارة، في البيان ذاته، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس، إذ جاءت توصيات اللجنة بناءً على الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات “كورونا”.

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