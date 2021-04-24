تونس تبدي رغبتها في فتح خط بحري يربط ميناء مصراتة بمينائي صفاقس وحلق الوادي

عبر وزير النقل التونسي معز شقشوق، عن استعداد بلاده فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات يربط بين ميناء مصراتة ومينائي صفاقس وحلق الوادي.

وقال شقشوق، وفق موقع الصحفيين التونسيين، إن هناك تطور في النقل البحري للحاويات بين الموانىء التونسية والليبية، مشيراً إلى وجود 3 خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات ساهمت في تزويد السوق الليبية، بالمواد الغذائية وتطوير الصادرات التونسية نحو ليبيا.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة، رغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري من ميناء مصراتة، بعد إنتهاء العمل بمشروع المحطة البحرية مصراتة.

يذكر بأن تونس وليبيا اتفقتا خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى طرابلس مارس المنصرم، على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، عبر الإسراع بعقد لجان عليا مشتركة بين البلدين.

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