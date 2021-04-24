طرابلس 24 أبريل 2021 م ( وال )- نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت 24 أبريل 2021 م اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية.

التحذير : ريح شرش نشط هذا اليوم على ساحل الخليج ويشمل يوم الغد الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

الساحل من الخليج إلى طبرق:

الرؤيـة جيدة .(وال- طرابلس)

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