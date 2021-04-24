اتحاد عمال النفط لـ “عون”: يجب رفع القوة القاهرة عن ميناء الحريقة حفاظًا على قوت الليبيين

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قدم رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، المهندس منير أبو السعود، لوزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون عدة مطالب للعاملين بقطاع النفط، مبدياً رفضه للممارسات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط.

أبو السعود ذكر في خطاب أرسله لعون، “في الوقت الذي نبارك فيه توليكم لمهام وزارة النفط والغاز، هذه الوزارة التي تم تغيبها، وإبعادها عن أداء دورها الرائد في قطاع النفط طيلة السنوات الماضية بالرغم من مطالباتنا العديدة لحكومه الوفاق السابقة بضرورة تفعيل وزارة للنفط ووضع حد للممارسات التي تقوم بها الموسسة الوطنية للنفط”.

وتابع “وبما أننا جهة منتخبة تمثل عمال قطاع النفط والغاز فقد تعرضنا للتهميش والمحاربة من قبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وفتح المجال لأجسام موزاية تنتحل صفة اتحاد العمال لا لشئ إلا لأننا فتحنا ملفات لا يراد لها أن تفتح”.

وأشار إلى أنه على استعداد كامل للتعاون مع وزارة النفط والغاز بما يخدم مصالح القطاع والعاملين فيه، متقدمًا بجملة من المطالب العاجلة والمستحقة للعاملين في قطاع النفط.

وطالب بتفعيل القرار رقم (642) لسنة 2013م الخاص بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط وتضمينه في الميزانية العامة لسنة 2021م، داعيًا إلى مخاطبة الحكومة والجهات التشريعية بشأن إلغاء ضريبتي الدخل والجهاد المفروضة على العاملين في قطاع النفط.

كما نادى بتفعيل التأمين الصحي والاسترشاد بمذكرة الاتحاد العام لعمال قطاع النفط بالخصوص، مُطالبًا بتسوية الأوضاع المالية للعاملين في الشركات التابعة للموسسة الوطنية للنفط مثل شركة ليركو والشركة الوطنية للحفر والشركة الوطنية لتموين الحقول والمواني النفطية والذين لم يتقاضوا مرتباتهم مند أشهر.

وشدد على ضرورة إيقاف القرارات التعسفية الصادرة في حق بعض النقابيين والعاملين في عدة شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، موضحًا أن منهم من لديه أحكام قضائية ببطلان قرار النقل، ومماطلة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بدون مبرر في إلغاء هذه القرارات.

وطالب أيضًا بالتدخل العاجل والفوري من قبل الوزارة لرفع حالة القوة القاهرة التي أعلنتها الموسسة الوطنية للنفط قبل أيام على ميناء الحريقة وإعادة إنتاجه إلى سابق معدلاته حفاظًا على قوت الليبيين وإيقاف الخسائر اليومية التي ترتبت عن هذا الإعلان، مع التأكيد على أنه قرار سيادي ومن صلب اختصاصات وزارة النفط والغاز دون غيرها.

وأردف “إعادة النظر في قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 55 لسنة 2021م بشأن إقرار علاوة تمييز في حق أصحاب الوظائف الإشرافية دون غيرهم وتهميش شريحة كبيرة من العاملين في قطاع النفط وحرمانهم من هذه العلاوة”.

وأكمل “بالإضافة لكونها تتعارض مع قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 75 لسنة 2007م والذي تم بموجبه زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط والذي نص على إلغاء كافة العلاوات باستثناء العلاوة الحقلية”.

وفي ختام خطابه، طالب وزارة النفط، بتقييم الأداء الفني والإداري لمجلس إدارة الموسسة الوطنية للنفط الحالي والشركات التابعة له.

وسبق وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين الماضي، حالة القوة القاهرة، بتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.