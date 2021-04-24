الحويج يناقش مع عون أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي إلى ديزل

ناقش وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم خلال اجتماعه مع وزير النفط محمد عون إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط بالمناطق.

تناول الاجتماع أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط بمناطق متفرقة لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي إلى ديزل عالي الجودة بهدف تغطية الطلب المحلي ودور الحكومة والوزرات في تحفيز الإستثمار بقطاع الصناعات النفطية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد الحويج أن الحكومة من خلال وزراتها المختصة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية وتوفير الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة يتم تحديدها حسب الإحتياجات بما يحقق إنتاج المحروقات محلياً بدلاً عن إستيرادها.

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