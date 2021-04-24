تحديد حجم مشاكل الأدوية في المرافق الصحية بغرب البلاد

قامت لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بجولة تفتيشية للمرافق الصحية في كل من مستشفى غدامس العام، إدارة الخدمات الصحية غدامس، مستشفى درج القروي، إدارة الخدمات الصحية سيناون.

كما تم خلال الجولة متابعة سير العمل والوقوف على النقص الحاصل في الإمكانيات والعناصر الطبية والطبية المساعدة، والوقوف على المخالفات المالية والإدارية داخل المرافق.

وتم خلالها أيضاً تحديد حجم المشاكل التي تعاني منها المرافق الصحية وأهمها الأدوية وخاصة مصل العقارب، والعناصر الطبية والطبية المساعدة؛ وسيتم إجراء تقارير شاملة حول الجولة، لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات حيالها.

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