رئيس ديوان وزارة الصحة للمنطقة الشرقية يؤكد على سعي وزارة الصحة لتقديم كل الإمكانيات للنهوض بالمستشفيات القروية

قام رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية يوم أمس الجمعة بزيارة تفقدية لمستشفى سلوق القروي والذي يبعد 55 كيلومتر عن جنوب غرب بنغازي، حيث جاءت خذه الزيارة تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي.

كما تم خلالها الإطلاع على أهم المشاكل التي يعاني منها المستشفى، ومدى استعداده لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتي انطلقت بمختلف المدن والقرى بالمنطقة الشرقية.

وبدوره أكد رئيس الديوان على سعي وزارة الصحة لتسخير كل إمكانياتها المتوفرة للنهوض بمثل هذه المستشفيات القروية حتى تقدم خدماتها على أفضل وجه للمواطنين.

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