وزيرا الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز يبحثان إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط

طرابلس 25 أبريل 2021 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج السبت، اجتماعا بمقر الوزارة لمناقشة إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط بالمناطق.

هذا وضم الاجتماع وزير النفط والغاز السيد محمد عون، بحضور عدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب، وتم خلالها مناقشة أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط بمناطق متفرقة، لإنتاج المحروقات، وتحويل الغاز الطبيعي إلى ديزل عالي الجودة، بهدف تغطية الطلب المحلي، ودور الحكومة والوزارات في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات النفطية، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن الحكومة من خلال وزارتها المختصة، ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات، وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية.

وأيضا العمل على توفير الدعم الفني لها، بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة، يتم تحديدها حسب الاحتياجات، بما يحقق إنتاج المحروقات محليا بدلا عن استيرادها. (وال- طرابلس) س خ / ر ت

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