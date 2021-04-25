وزارتي الاقتصاد والنفط يبحثان “إنشاء مصافي” لتكرير النفط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة وزير النفط والغاز محمد عون، إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بديوان وزارة الاقتصاد، إذ ناقش المجتمعون أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط بمناطق متفرقة لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي إلى ديزل عالي الجودة بهدف تغطية الطلب المحلي ودور الحكومة والوزرات في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات النفطية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الحكومة من خلال وزراتها المختصة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية وتوفير الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة يتم تحديدها حسب الاحتياجات بما يحقق إنتاج المحروقات محلياً بدلاً عن استيرادها.

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