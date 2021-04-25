شحن 25 ألف طن متري زيت ثقيل من ميناء الحريقة

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن وصول ناقلة النفط أرين على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي.

وبحسب ما أفادت به الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فإن الناقلة جاءت لشحن خمسة وعشرون ألف طن متري زيت ثقيل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وكانت قد وصلت إلى أرصفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي ناقلة النفط، سي هاميلتون، وذلك لشحن كمية من النفط الخام.

وبحسب ما أعلنت عنه الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عبر منصتها الرسمية، فإن الناقلة جاءت لشحن مليون برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل قاطرات الشركة.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة الميناء، ناقلة النفط ليبيا، وذلك لشحن مليون برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها.

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