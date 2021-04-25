اقتصاد

صنع لله يتفقد سير العمل بشركة الخليج في بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، إلى مدينة بنغازي، في زيارة لشركة الخليج العربي للنفط والغاز، وذلك على خلفية إعلان الشركة إيقاف نشاطها بسبب غياب الميزانيات.

واستقبل صنع لله مطار بنينا الدولي، رئيس لجنة الادارة للشركة فضل الله عيسى احتيتة رفقة أعضاء لجنة الإدارة، إذ جاءت هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل بالشركات النفطية والوقوف على المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات، إضافة للاطلاع على تأثير الأزمة المالية على العمل والانتاج والمشاكل الفنية الناتجة عن عدم وجود تسييل الميزانيات المخصصة لتسيير العملية الإنتاجية بالشكل المطلوب.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخليج العربي إيقاف إنتاجها، وذلك بسبب عدم تسييل الميزانية المخصصة للقطاع من قبل المصرف المركزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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