ترقب وصول عدد من السفن التجارية إلى ميناء مصراتة

نشرت المنطقة الحرة مصراتة، بيانات حديثة أظهرت ترقب إدارة ميناء مصراتة وصول عدد من السفن التجارية إلى أرصفة الميناء.

وبحسب نشرة المنطقة، فإن الميناء على موعد مع سفينة تابعة للوكيل الملاحي طرابلس وعلى متنها حاويات ومائة وثلاثون سيارة قادمة من السعودية، إضافة لترقب وصول السفينة أس سي سي أيروبي التابعة للوكيل الملاحي الفُلك المشحون وعلى متنها ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون سيارة قادمة من بنغازي، إلى جانب ذلك.. تترقب إدارة الميناء وصول السفينة ماري التابعة لشركة أسكو وعلى متنها ألف ومئتين وخمسة وسبعين لفة من الحديدة.

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