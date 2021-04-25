اقتصاد

البنك المركزي السعودي يطلق فئة المائتي ريال

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد البنك المركزي السعودي، اليوم لطرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ وذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأوضح البنك المركزي، أن فئة المائتي ريال سيتم طرحها وتداولها من اليوم إضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية، ووفقًا لما نقله المركزي السعودي فـه تم إصدار وطباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية.

وبحسب بيان المركزي “هذه الورقة النقدية فئة المائتي ريال المطبوعة باللون الرصاصي تتضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك