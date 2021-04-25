اقتصاد

التضامن الاجتماعي يعلن إحالة قيمة هدية رمضان إلى حسابات المستهدفين ..وإنجاز لما يقارب 100 ألف أسرة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن إنجاز ما يقارب عدد 100 ألف أسرة مستهدفة وقد تم إحالة قيمة هدية شهر رمضان إلى حساباتهم بالمصارف .

ووفقا للتضامن فالعمل جاري على استكمال باقي الأسر المستهدفة وذلك تنفيذاً لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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