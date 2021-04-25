التضامن الاجتماعي يعلن إحالة قيمة هدية رمضان إلى حسابات المستهدفين ..وإنجاز لما يقارب 100 ألف أسرة

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن إنجاز ما يقارب عدد 100 ألف أسرة مستهدفة وقد تم إحالة قيمة هدية شهر رمضان إلى حساباتهم بالمصارف .

ووفقا للتضامن فالعمل جاري على استكمال باقي الأسر المستهدفة وذلك تنفيذاً لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية.

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