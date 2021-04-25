التضامن الاجتماعي توضح الفرق بين “هدية رمضان” وزيادة مرتبات المعاشات الأساسية

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أوضحت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الفرق بين منحة هدية “شهر رمضان” وزيادة مرتبات المعاشات الأساسية.

وذكرت الهيئة العامة لصندوق التضامن أن المنحة تحت مسمى “هدية رمضان” تبلغ قيمتها 500دينار وزيادة مرتبات المعاشات الأساسية تم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021 بشأن زيادة قيمة المعاشات الأساسية وصرفها لمستحقيها.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة ستكون ابتداءً من شهر أبريل الجاريإضافة إلى الفروقات لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.

وأكدت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أن الزيادة بقيمة 650 دينار لمن لايعول أحدًا، و 700 دينار للأسر المكونة من فردين، و 800 دينار للأسر المكونة من 3 أفراد فأكتر، مشيرة إلى أن زيادة مرتبات معاشات الأساسية ستكون مستمرة دائما.

وأوضحت الهيئة أنه تم إنجاز ما يقارب عدد (100000)) أسرة مستهدفة بهدية “شهر رمضان”، مؤكدة إحالة القيمة إلى حساباتهم بالمصارف التجارية وجاري العمل على استكمال باقي الأسر المستهدفة.

وكان مكتب النشاط العام والإعلام بالهيئة أكد أنه تم الجمعة البدء بتسليم الصكوك المالية والحوافظ المصرفية لمندوبي فروع الهيئة.

وأشار المكتب إلى أنه تم إحالة هذه الفروقات لجميع المستفيدين من المعاشات الأساسية حسب الفئات والأعداد التالية:-

الفرد الواحد 187198 مستفيد

الفردين 15212 اسرة مستفيدة

الثلات أفراد فأكثر 28614 أسرة مستفيدة