صنع الله يجتمع مع شركة الخليج العربي للنفط لمناقشة جملة من المواضيع

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم الاحد بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط اجتماعا، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله احتيته واشرف العبار وفرج المشاي وأبو بكر بن عامر.

تناول الاجتماع مناقشة كافة التحديات التي تواجهها شركة الخليج العربي للنفط، حيث استمع لشروح وافية عن الوضع الحرج الذي تمر به الشركة على جميع المستويات، الفنية والخدمية والصحية وغيرها من العراقيل الأخرى التي تعيق اعمال الشركة، وتعزى هذه المشاكل الى تراكم الديون، حيث انها قامت طوال الفترة الماضية بالاستمرار في عمليات الانتاج، بعد وعود عديدة من الجهات المعنية بالدولة بتسييل الميزانيات، في حين أنها لم تتسلم أي مبالغ مالية منذ سبتمبر الماضي.

وأضاف صنع الله قائلاً : ” أن وضع الشركة الحرج يحتاج الى التدخل العاجل والسريع وتسييل الميزانيات التي تحتاجها ، للمحافظة على مستويات الانتاج” فلقد بدأت مستويات الانتاج ببعض المواقع بالتدني بسبب عدم توفر المواد التشغيلية الأساسية، كما أن هناك ما قيمته 11,000 بند تخزيني من العناصر التشغيلية الاساسية غير موجودة، كالزيوت وقطع الغيار، بالإضافة إلى تردي كافة الخدمات بمختلف المواقع النفطية، من نقص مياه الشرب وعدم توفر سيارات الإسعاف، وكذلك تدني الخدمات الصحية بالكامل للعاملين بالقطاع واسرهم والحال نفسه بالحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن اجمالي انتاج الشركة يعادل 25% من الانتاج الكلي بالقطاع، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، والعائد يعود بالكامل للدولة الليبية.

والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت مستويات انتاج تجاوزت ال 315,000.00 برميل يومياً، ولأول مرة منذ 9 سنوات.

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