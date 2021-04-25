صنع الله يجتمع لمناقشة سير العمل بشركات المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم الاحد بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي اجتماعا، بحضور رئيس فريق مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي “يوسف عبد الهادي” ورئيس فريق مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات النفطية “فتحي سعيد” وعدد من الأعضاء بكلا الشركتين .

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض التحديات والصعوبات التي تعرقل سير تنفيذهما والحلول المناسبة لتجاوزها، وكذلك اطلاع رئيس مجلس الإدارة على ما تم من إجراءات وآخر المستجدات فيما يخص المشروعين .

ومن جهته أكد صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم لتحقيق المستهدفات، وتنفيذ وإنجاز هذه المشاريع الحيوية .

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