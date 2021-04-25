خلال زيارته للمدينة .. صنع الله يلتقي عميد بلدية بنغازي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاحد الموافق 25 أبريل 2021 بمقر شركة الخليج العربي للنفط، مع عميد بلدية بنغازي “صقر بو جواري”.

تم خلال الاجتماع استعراض البرامج التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط تحت بند التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالمدينة، والتطرق للعديد من الاحتياجات الأخرى التي يمكن للمؤسسة ان تساهم فيها كإنشاء معهد النفط ببنغازي، وتمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الاطفال من مرضى الأورام.

كذلك السعي لإعادة تشغيل مصنع اسفلت بنغازي، ليساعد في صيانة وتعبيد وإنشاء طرق جديدة بالمدينة.

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