اقتصاد

الحويج يقوم بتعبئة إقرار الذمة المالية في مقر هيئة مكافحة الفساد

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مقر هيئة مكافحة الفساد بطرابلس، ليكون في استقباله رئيس الهيئة “نعمان الشيخ”.

وقد قام “الحويج” بتعبئة إقرار الذمة المالية واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة به وبأُسرته لتقديمه للهيئة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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