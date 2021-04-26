الحويج يقوم بتعبئة إقرار الذمة المالية في مقر هيئة مكافحة الفساد

زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مقر هيئة مكافحة الفساد بطرابلس، ليكون في استقباله رئيس الهيئة “نعمان الشيخ”.
وقد قام “الحويج” بتعبئة إقرار الذمة المالية واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة به وبأُسرته لتقديمه للهيئة.
زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مقر هيئة مكافحة الفساد بطرابلس، ليكون في استقباله رئيس الهيئة “نعمان الشيخ”.
وقد قام “الحويج” بتعبئة إقرار الذمة المالية واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة به وبأُسرته لتقديمه للهيئة.
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