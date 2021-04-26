“الدبيبة” يلغي قرار تخفيض مرتبات الموظفين بنسبة 20 بالمائة

أصدر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإلغاء قرار المجلس الرئاسي السابق بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة بنسبة عشرين بالمائة.

وأضاف الدبيبة في قرار ذاته بضرورة المباشرة في العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وكان رئيس المجلس الرئاسي السابق، فايز السراج قد أصدر قرار بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.. إذ نص القرار على أن تخفض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة، بنسبة 20%، ابتداء من أول أبريل الماضي.

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