تواصل شركة الواحة للنفط، أعمال إعادة تأهيل خزانات النفط الخام بميناء السدرة، وذلك ضمن خطة لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب ما أفادت به الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فإن أعمال الصيانة مستمرة تحت إشراف ادارة الهندسة، إضافة لذلك.. فقد أنهت الشركة مؤخرًا صيانة الإنشاءات المبدئية على الخزانات رقم واحد والخزان رقم سبعة عشر، والتي تم ازالتها مسبقا بسبب تعرضها للدمار، كما أنها تتوقع أن تباشر فرق العمل بعد أيام بعملية تركيب هياكل الخزانات والأسقف وملحقاتها بمواصفات حديثة بالتعاون مع الشركة الكندية والمنفذ شركة الصواري، ما يعزز من السعة التخزينية ورفع الصادرات وبالتالي دعم الناتج القومي للبلاد.. بحسب بيان الشركة.

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