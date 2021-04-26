اقتصاد

مصر: خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المائة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى الحكومة المصرية لخفض العجز الكلي ستة فاصلة ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لما كشفه مشروع الموازنة العامة للبلاد عن السنة المالية 2021الحالية.

مشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أظهر أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة سبعة فاصلة واحد في المائة.. أي ما يعادل ثمانية وستون مليار ومائة مليون دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة سبعة فاصلة سبعة في المائة في ميزانية السنة المالية الحالية، باحتياجات تمويلية تبلغ تسعمائة وسبعة وتسعون مليار وسبعمائة مليون دولار.

إلى جانب ذلك.. تتوقع الحكومة في مشروعها الجديد أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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