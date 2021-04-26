“اللجنة الحكومية” تناقش مشروع قانون الميزانية

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة، اجتماعها الأول، بديوان وزارة المالية، برئاسة وزير المالية.

وشارك في الاجتماع، وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الحكم المحلي وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط “عبر الدائرة المغلقة” رئيس اللجنة المالية ومدير إدارة الميزانية ومدير المكتب القانوني بالوزارة ومدير مكتب الوزير وأبوبكر الجفال.

واستعرضت اللجنة ما جاء في كتاب مجلس النواب من توصيات حول مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021م ، وناقشت التوصيات الواردة فيه وأبدت مجموعة من الملاحظات حول التعديلات المشار إليها وجاري العمل على استكمال دراسة التوصيات.

وناقشت اللجنة النقاط بشيء من التفصيل والاستماع لوجهة نظر الوزراء في تقديرات الأبواب والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب .

وفي الختام تم الاتفاق على استكمال التواصل خلال الأيام القادمة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية