البنك الدولي: الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئيًا هذا العام

كشف تقرير جديد للبنك الدولي، أن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئياً في 2021 من حالة الركود التي أصابته في 2020.

وتوقع التقرير، نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية في 2021، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه.

وأوضح التقرير الدولي حول ليبيا، أن إنتاج النفط سيساعد على ارتفاع أسعار النفط العالمية على دعم الانتعاش العام في إنتاج النفط، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكوميين، ويساند بدوره في تعافي الاستهلاك الخاص. وسيظل النمو في القطاع غير النفطي ضعيفاً ومتعثراً بفعل استمرار الصراع، وسوء توفير الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، والآثار المستمرة لجائحة كورونا.

ويكشف التقرير الذي صدر في ربيع 2021 كيف سجل الاقتصاد الليبي طوال الجزء الأكبر من 2020 أسوأ أداء له في السنوات الأخيرة فقد تسبب الحصار الذي دام 9 أشهر بداية من يناير/كانون الثاني 2020 إلى خفض إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى أقل من سدس مستوياته في 2019، وهو أسوأ أداء شهري منذ اندلاع الصراع الأخير.

وأشار المدير القُطري للمغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي جيسكو هينتشيل، إلى:” إن ليبيا تواجه تحديات اقتصادية هائلة، وتحتاج بشكل مُلحّ إلى مؤسسات موحدة وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها كثيراً”.

وأضاف هينتشيل بالقول: “لقد مر الشعب الليبي بالكثير من المحن. وشهدت البيئة الأمنية والسياسية بوادر تحسن في الآونة الأخيرة. ولن يكون طريق المستقبل سلساً، لكنه يعطي الأمل في السلام والاستقرار والتنمية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية