اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021 تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021‪ اجتماعها الأول بديوان وزارة المالية يترأسه وزير المالية وكذلك الاعضاء كلاً من وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الحكم المحلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التخطيط ( عبر الدائرة المغلقة ) ياسين محمد الأبيض

وبحضور أيضاً رئيس اللجنة المالية ومدير إدارة الميزانية ومدير المكتب القانوني بالوزارة مدير مكتب الوزير “ابوبكر الجفال” .

كما ناقشت اللجنة النقاط بشئ من التفصيل والاستماع لوجهة نظر الوزراء في تقديرات الأبواب والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب، وكذلك استعرضت اللجنة ماجاء في كتاب مجلس النواب من توصيات حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021م ، وتطرقت إلى التوصيات الواردة فيه وأبدت مجموعة من الملاحظات حول التعديلات المشار اليها وجاري العمل على استكمال دراسة التوصيات .

كما تم الإتفاق على استكمال التواصل خلال الأيام القادمة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد .

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