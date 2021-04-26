الجوف للتقنية النفطية تجتمع لإستعراض التقنيات الجديدة في معالجة الآبار النفطية

عقدت شركة الجوف للتقنية النفطية اليوم الاثنين اجتماعاً مع شركة مليتة للنفط خليفة عبد الونيس وبمشاركة شركة Production Chemical بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى الإداري بقنفوده وعبر الدائرة المغلقة، وبحضور عضو لجنة الإدارة للتصنيع والخدمات أحمد العرفي ومدير إدارة التصنيع.

نوقش خلاله استعراض التقنيات الجديدة في معالجة الآبار النفطية والتي ستقدمها شركة الجوف لشركة مليتة ومعرفة كافة التفاصيل الفنية عن هذه التقنيات عبر شروح وعروض فنية والإجابة عن كل الاستفسارات والنقاط التي يريد معرفتها مختصي شركة مليتة للنفط حول المعالجة الكيميائية للآبار الجديدة بهذه التقنيات المقدمة من شركة Production Chemical.

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